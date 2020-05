La Bundesliga riparte: show Borussia (4-0 allo Schalke), delude il Lipsia di Schick

ALTRE NOTIZIE – La Bundesliga è il primo tra i top campionati in Europa a ripartire dopo lo stop per il propagarsi della pandemia Coronavirus. Subito protagonista il Borussia Dortmund che distrugge lo Schalke 04 per 4 a 0 e si riavvicina al Bayern Monaco.

Delude il Lipsia di Schick, col ceco in campo solo negli ultimi scampoli di gara: pareggio interno per 1 a 1 col Friburgo, con gli ospiti che nel finale hanno sfiorato anche la vittoria ma il VAR ha gelato i festeggiamenti per il gol del sorpasso, annullato in pieno recupero.

Questi i risultati dei match giocati questo pomeriggio:

Augusta-Wolfsburg 1-2 (43′ Steffen, 54′ Jedvaj, 90’+1′ Ginczek)

Borussia Dortmund-Schalke 04 4-0 (29′ Håland, 45′ e 63′ Guerreiro, 49′ Hazard)

Fortuna Düsseldorf-Paderborn 0-0

Hoffenheim-Hertha Berlino 0-3 (58′ Pekarik, 60′ Ibisevic, 74′ Acuna)

Lipsia-Friburgo 1-1 (34′ Gulde, 77′ Poulsen)