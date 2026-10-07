LA DESIGNAZIONE | Como-Roma affidata a Fabbri: Gariglio al VAR, Abisso AVAR

Torna la Serie A dopo la lunga sosta dedicata alle nazionali. La Roma di Gian Piero Gasperini ripartirà domenica alle 12:30 dal Sinigaglia, dove affronterà il Como di Cesc Fabregas.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della giornata: a dirigere Como-Roma sarà Michael Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini. Il quarto uomo sarà Sozza. In sala VAR ci sarà Gariglio, con Abisso nel ruolo di AVAR. Di seguito le designazioni complete.

GENOA – FIORENTINA – Sabato 10 ottobre, ore 15:00

Maresca; Colarossi-Fontemurato; IV Colombo; VAR Abisso; AVAR Camplone.

INTER – PARMA – Sabato 10 ottobre, ore 18:00

Bonacina; Fontani-Barone; IV Manganiello; VAR Paterna; AVAR Massimi.

NAPOLI – FROSINONE – Sabato 10 ottobre, ore 20:45

Felicani; Berti-Perrotti; IV Guida; VAR Cosso; AVAR Gariglio.

COMO – ROMA – Domenica 11 ottobre, ore 12:30

Fabbri; Imperiale-Baccini; IV Sozza; VAR Gariglio; AVAR Abisso.

LAZIO – MONZA – Domenica 11 ottobre, ore 15:00

Collu; Bahri-Moro; IV Mariani; VAR Di Paolo; AVAR Volpi.

LECCE – BOLOGNA – Domenica 11 ottobre, ore 15:00

Pairetto; Ceccon-Scarpa; IV Di Bello; VAR Mazzoleni; AVAR Dionisi.

SASSUOLO – MILAN – Domenica 11 ottobre, ore 18:00

Fourneau; Palermo-Rossi L.; IV Chiffi; VAR Santoro; AVAR Meraviglia.

CAGLIARI – JUVENTUS – Domenica 11 ottobre, ore 20:45

Marcenaro; Rossi C.-Lo Cicero; IV Doveri; VAR Camplone; AVAR Maggioni.

ATALANTA – VENEZIA – Lunedì 12 ottobre, ore 18:30

Tremolada; Regattieri-Giuggioli; IV Ayroldi; VAR Meraviglia; AVAR Piccinini.

TORINO – UDINESE – Lunedì 12 ottobre, ore 20:45

Crezzini; Cavallina-Zezza; IV Massa; VAR Volpi; AVAR Camplone.

FONTE: AIA