LA DESIGNAZIONE | Como-Roma affidata a Fabbri: Gariglio al VAR, Abisso AVAR

Torna la Serie A dopo la lunga sosta dedicata alle nazionali. La Roma di Gian Piero Gasperini ripartirà domenica alle 12:30 dal Sinigaglia, dove affronterà il Como di Cesc Fabregas.
L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della giornata: a dirigere Como-Roma sarà Michael Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Baccini. Il quarto uomo sarà Sozza. In sala VAR ci sarà Gariglio, con Abisso nel ruolo di AVAR. Di seguito le designazioni complete.
GENOA – FIORENTINA – Sabato 10 ottobre, ore 15:00
Maresca; Colarossi-Fontemurato; IV Colombo; VAR Abisso; AVAR Camplone.
INTER – PARMA – Sabato 10 ottobre, ore 18:00
Bonacina; Fontani-Barone; IV Manganiello; VAR Paterna; AVAR Massimi.
NAPOLI – FROSINONE – Sabato 10 ottobre, ore 20:45
Felicani; Berti-Perrotti; IV Guida; VAR Cosso; AVAR Gariglio.
COMO – ROMA – Domenica 11 ottobre, ore 12:30
Fabbri; Imperiale-Baccini; IV Sozza; VAR Gariglio; AVAR Abisso.
LAZIO – MONZA – Domenica 11 ottobre, ore 15:00
Collu; Bahri-Moro; IV Mariani; VAR Di Paolo; AVAR Volpi.
LECCE – BOLOGNA – Domenica 11 ottobre, ore 15:00
Pairetto; Ceccon-Scarpa; IV Di Bello; VAR Mazzoleni; AVAR Dionisi.
SASSUOLO – MILAN – Domenica 11 ottobre, ore 18:00
Fourneau; Palermo-Rossi L.; IV Chiffi; VAR Santoro; AVAR Meraviglia.
CAGLIARI – JUVENTUS – Domenica 11 ottobre, ore 20:45
Marcenaro; Rossi C.-Lo Cicero; IV Doveri; VAR Camplone; AVAR Maggioni.
ATALANTA – VENEZIA – Lunedì 12 ottobre, ore 18:30
Tremolada; Regattieri-Giuggioli; IV Ayroldi; VAR Meraviglia; AVAR Piccinini.
TORINO – UDINESE – Lunedì 12 ottobre, ore 20:45
Crezzini; Cavallina-Zezza; IV Massa; VAR Volpi; AVAR Camplone.
FONTE: AIA