La fabbrica dei campioni torna a Conti

AS ROMA NEWS – Si studia il futuro in casa Roma, con un nuovo asset per il settore giovanile. Nella prossima stagione, Alberto De Rossi lascerà la panchina della Primavera e si occuperà della supervisione delle tre squadre più grandi: Primavera, Under 18 ed Under 17.

Al suo fianco, ancora una volta, Bruno Conti, a cui saranno affidate le formazioni dall’Under 16 all’Under 10. L’ex campione riporterà a Trigoria due suoi collaboratori: Albergati e Mattei.

Per il ruolo di allenatore della Primavera, invece, sono due al momento le ipotesi più concrete: Daniele De Rossi e Fabrizio Piccareta, l’attuale tecnico dell’Under 17 romanista.

(Corriere dello Sport, G. D’Ubaldo)