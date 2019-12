La Raggi parla. Se c’è l’ok Friedkin pronto ad accelerare

AS ROMA NEWS – Oggi pomeriggio la sindaca Virginia Raggi dovrebbe affrontare il tema dello stadio di Tor Di Valle, con l’ennesima apertura al progetto. Questo è quello che si aspettano, e sperano, i proponenti.

James Pallotta, assente da Roma da un anno, continua a lavorare quotidianamente per l’impianto di Tor di Valle, e al tempo stesso continua la trattativa con Dan Friedkin per la cessione del club. Non c’è ancora accordo sulla valutazione del pacchetto di maggioranza della Roma: Pallotta vorrebbe almeno 800 milioni e non sembra voler scendere, Friedkin a quella cifra non è arrivato.

Se poi la Raggi dovesse riferire importanti e positive novità sullo stadio, allora il discorso potrebbe cambiare. E anche le valutazioni economiche e non subirebbero delle modifiche. Pallotta e i suoi investitori sono più che disponibili a cedere il controllo della Roma ma non sembrano avere intenzione di andare troppo per le lunghe.

C’è un aumento di capitale da portare a termine e i tempi rischiano di essere stretti. Friedkin dopo qualche giorno di vacanza, è tornato a Houston per mettere a punto l’assalto finale alla Roma e secondo alcune voci non confermate potrebbe arrivare in Europa entro la fine dell’anno.

(Gazzetta dello Sport, C. Zucchelli)