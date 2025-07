La Roma accelera: avanti tutta su Wesley e Rios

La Roma accelera sul mercato e guarda con decisione al Brasile per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Due i nomi in cima alla lista di Frederic Massara: Richard Rios e Wesley.

Per il centrocampista del Palmeiras, autore di una stagione in crescita e protagonista anche al Mondiale per Club, i giallorossi hanno deciso di alzare il tiro. Dopo il no dei brasiliani al Porto per un’offerta da 17 milioni, la Roma ha messo sul piatto una proposta vicina ai 25 milioni bonus inclusi. Il Palmeiras continua a chiedere 30, ma i margini per un’intesa ci sono, e le parti restano in contatto costante per limare la distanza.

Ancora più avanzata la situazione per Wesley, esterno classe 2003 del Flamengo già individuato da Gasperini come rinforzo ideale per la fascia destra. Il terzino ha già dato il suo pieno gradimento alla destinazione e attende solo la chiusura dell’operazione. Dopo settimane di stallo legate a questioni interne al club carioca, la trattativa ha subito un’accelerata: il Flamengo, infatti, ha ammorbidito la propria posizione e sarebbe pronto ad accettare una proposta da 25 milioni complessivi, bonus compresi.

Due colpi in stile Gasperini: giovani, affamati e funzionali al sistema di gioco. E la Roma è pronta a portarli a Trigoria per l’inizio del ritiro.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo