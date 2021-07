La Roma di Mou vale già oro: da Digitalbits quasi 40 milioni in 3 anni

AS ROMA NOTIZIE – Ieri circolavano voci discordanti sulla durata dell’accordo tra la Roma e la Digitalbits, nuovo main sponsor della squadra giallorossa. Oggi però l’edizione de Il Tempo (A. Austini), chiarisce tempi e cifre dell’affare.

Si tratta di un contratto triennale, che verrà ratificato nei prossimi giorni e annunciato il 27 luglio, e il cui importo complessivo – fa sapere la società – non sarà lontano dai 39 milioni di euro incassati dal precedente main sponsor Qatar Airways in tre stagioni (più il finale di quella precedente). Digitalbits ha anche proposto al club di fornire dei servizi di blockchain dedicati e non è escluso che una parte dell’importo possa essere pagato in criptovaluta.

Un risultato per nulla scontato in questi tempi di pandemia e crisi economica, ottenuto grazie al lavoro del comparto commerciale messo su dai Friedkin tra Londra e gli uffici del club all’Eur. Ma è soprattutto il primo vero effetto dell’arrivo di Mourinho sulla panchina romanista. Non è un caso che Digitalbits abbia iniziato la collaborazione nel giorno della conferenza del tecnico, chiedendo di stampare il proprio marchio sui pannelli posizionati dietro allo Special One.

E adesso, nonostante il contratto sia in fase di ultimazione, la Roma ha dato il via alla produzione delle maglie con la scritta Digitalbits sul petto, sotto il marchio di New Balance e lo stemma. Sul retro confermato Hyundai, mentre scompare dalla manica Iqoniq: il contratto con la piattaforma di fan engagement è stato sospeso e i Friedkin continuano a cercare qualcun altro a cui vendere quello spazio sulla maglia, così come i diritti sul nome del centro sportivo di Trigoria.

Fonte: Il Tempo