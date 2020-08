Roma, tramonta l’ipotesi Ausilio: l’Inter lo conferma insieme a Conte e Marotta

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Tanto tuonò che… non piovve. Nessuna rivoluzione all’Inter: Antonio Conte resta sulla panchina nerazzurra, e con lui anche Marotta e Ausilio.

Lo rende noto Sky Sport in questi ultimi minuti. Sfuma dunque la possibilità di vedere il direttore sportivo nerazzurro a Trigoria, come era stato ipotizzato dai giornali in queste ultime ore.

La Roma infatti è a caccia di un ds a cui affidare il nuovo progetto dei Friedkin, con Fienga che sembrava aver messo Paratici e Ausilio in cima alla lista dei desideri. Ma entrambi gli obiettivi sembrano sfumati.

…………

AS ROMA NEWS – Incontro in corsa tra Antonio Conte e la presidenza nerazzurra proprio in questi minuti. L’Inter si prepara a conoscere il suo futuro: la permanenza del tecnico non è scontata, ma nemmeno quella di alcuni dirigenti, come Piero Auslio. La Roma, rivela in questi minuti il giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, è spettatrice interessata. Da Trigoria infatti seguono con attenzione le vicende del direttore sportivo nerazzurro: è tra i preferiti di Guido Fienga per il ruolo rimasto vacante nella Roma.

Sono minuti decisivi per l’Inter, ma potrebbero esserli anche per la direzione sportiva del club giallorosso: qualora dal vertice di oggi dovesse consumarsi il divorzio tra Ausilio e la presidenza nerazzurra, il nome del ds diventerebbe caldissimo in ottica Roma. In direzione Inter invece si parla con insistenza di Gianluca Petrachi.