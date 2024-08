La Roma mette la freccia. Più cross per Dovbyk: da Galeno a Wesley le ali per volare

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Senza troppa fretta e con l’urgenza di cedere qualche elemento in esubero, la Roma va a caccia dell’esterno giusto che possa dare «ampiezza alla manovra e giocare anche con i piedi sulla linea del fallo laterale», che sappia occupare il corridoio sinistro, spingere e fornire cross a ripetizione e col contagiri per il nuovo centravanti ucraino Dovbyk. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

In un attacco in cui ci sono tanti mancini, da Dybala allo stesso Dovbyk, da Soulè a Baldanzi, la presenza di un destrorso diventa fondamentale. Un obiettivo è Wenderson Galeno, ala sinistra del Porto da 30 milioni di euro, su cui da settimane è concentrata la Juve. Il brasiliano è uno di quei giocatori di alto livello in grado di lasciare il segno, come del resto lo sono Federico Chiesa, grande obiettivo d’inizio estate, e Alexis Saelemakers, già accostato alla Roma nell’operazione che porterebbe Abraham al Milan. Tre profili di spessore ed esperienza, pronti a diventare valori aggiunti nelle squadre in cui giocano o andranno a giocare.

Ma la società giallorossa guarda anche al futuro. E in ossequio alle linee guida dei Friedkin, che prevedono l’ingaggio di giovani, il d.s. Ghisolfi continua tenere sotto attenta osservazione Antonio Nusa del Club Bruges, Wesley Gassova del Corinthians (consigliato dall’ex Cafù) e Matias Fernandez Pardo del Gent. Viene valutato 20 milioni come Wesley Gassova, considerato un futuro crack del calcio brasiliano. Altrettanto talentuoso è Pardo: il Gent chiede per lui 15 milioni.

E per completare il mosaico sulle fasce occorrerebbe pure un esterno destro basso, un terzino di grandi doti fisiche che possa costruire l’azione e sovrapporsi al trequartista, Soulé o Dybala. L’obiettivo concreto è sempre lui, Marc Pubill. L’amicizia con Turki Al-Sheikh, il presidente dell’Almeria che un anno fa ha chiuso l’accordo per il main sponsor Ryadh Season, potrebbe rivelarsi in questi giorni di grande aiuto per sbloccare la trattativa e vincere le resistenze del tecnico Rubi che considera il terzino un punto fermo per la prossima stagione. Pubill è valutato 18-20 milioni, gli stessi che servirebbero (tra parte fissa e bonus) d’altra parte per convincere il Rennes a cedere Arthur Theate.

Fonte: Gazzetta dello Sport

