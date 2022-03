La Roma nel catino del Vitesse, riparte la corsa alla Conference

AS ROMA NEWS – Dopo la convincente vittoria in campionato contro l’Atalanta, ora per la Roma è il momento di pensare alla Conference League e all’ottavo di finale contro il Vitesse, una squadra alla portata dei giallorossi.

Ma guai a distrarsi. Gli olandesi in campionato vengono da una partita decisamente movimentata contro lo Sparta Rotterdam: la gara, che i prossimi avversari della Roma stavano perdendo per uno a zero, è stata sospesa nei minuti di recupero a causa delle intemperanze dei tifosi del Vitesse.

Prima un invasione di campo con tanto di aggressione al portiere dello Sparta Rotterdam, poi al momento di riprendere il gioco, l’estremo difensore degli ospiti è stato colpito alla testa da un bicchiere di birra lanciato dagli spalti.

A quel punto i tifosi di casa hanno poi cominciato a gettare sul terreno di gioco dei petardi: uno di essi ha stordito un cameraman, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. L’arbitro ha provato a far riprendere il match ma i giocatori dello Sparta si sono rifiutati di terminare la sfida (erano in vantaggio per 1-0). La Federcalcio olandese ora dovrebbe prendere provvedimenti nei confronti del Vitesse, che rischia una stangata.

La Roma dunque sa di dover affrontare il match di andata in uno stadio piuttosto caldo. Mourinho perde Zalewski (oggi gli esami alla caviglia, c’è un cauto ottimismo), e riparte da Vina a sinistra: Maitland-Niles non ha convinto, mentre El Shaarawy non è ancora al meglio della condizione.

Confermati Abraham e Zaniolo: Mou, che torna in panchina, si affida a loro per mettere una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. Poco spazio per il turn-over: qualche speranza di tornare a giocare ce l’ha solo Sergio Oliveira, ma al momento il terzetto di centrocampo formato da Cristante, Mkhitaryan e Pellegrini appare intoccabile.

Lo Special One punta forte sulla Conference League. Sa che la strada per arrivare in fondo non è poi così impervia, anche grazie a un primo sorteggio favorevole. Vincere la coppa cambierebbe completamente volto alla sua prima stagione, e permetterebbe alla Roma di assicurarsi un posto in Europa League che, classifica alla mano, sarebbe un traguardo da non disdegnare.

Giallorossi.net – A. Fiorini