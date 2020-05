La Roma pesca in Premier

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma guarda sempre alla Premier, dove la scorsa estate aveva pescato negli ultimi giorni di mercato Smalling e Mkhitaryan. Proprio nel riscatto dell’inglese, scrive oggi il Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) i giallorossi stanno riscontrando diverse difficoltà ed ecco allora che l’eventuale sostituto potrebbe arrivare di nuovo dall’Inghilterra.

Vertonghen o Lovren, la Roma riflette, Baldini è al lavoro, si valutano pro e contro per i due difensori. Il primo è a parametro zero, il secondo era stato vicino anche nella scorsa estate e il Liverpool lo cederebbe per meno di 10 milioni (è a scadenza nel 2021).

Sempre dalla Premier potrebbero arrivare i due rinforzi per l’attacco. Anche Pedro lascerà la Premier da svincolato, poiché il suo contratto con il Chelsea scade a fine giugno. Per Fonseca lo spagnolo è una prima scelta ed è convinto che possa fare due anni ad alto livello in giallorosso. Il giocatore stesso è entrato nell’ordine di idee che l’Italia possa essere la soluzione giusta per il suo futuro.

Chi è pronto a rientrare è invece Kean, che alla Roma ritroverebbe l’amico Zaniolo. Petrachi sa che per esuberanze caratteriali l’ex juventino può essere un azzardo, ma Fonseca può aiutarlo a maturare e Raiola sta già lavorando su questa pista.

Fonte: Corriere dello Sport