La Roma Primavera cala il poker all’Empoli (4-1) sotto gli occhi di Mourinho

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Larga e convincente vittoria della Roma Primavera che questo pomerggio ha battuto l’Empoli al Tre Fontane col punteggio di 4 a 1.

Dopo un primo tempo di marca giallorossa, la gara si sblocca solo nel finale di frazione: vantaggio di Keramitis su assist di Pisilli, raddoppio di Pagano a segno con un destro dal limite.

Nella ripresa Pisilli, anche oggi tra i migliori in campo, e Cassano servono il poker ai toscani. Nel finale rete della bandiera di Magazzù per il 4 a 1 finale.

Anche oggi era presente Josè Mourinho sugli spalti del Tre Fontane, ormai una presenza costante quella dell’allenatore della prima squadra.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1) : Del Bello; Keramitsis, Silva, Chesti (74′ Vetkal); Missori (56′ Louakima), Pisilli, Faticanti (C), Oliveras (65′ Falasca); Cassano, Pagano (65′ Ruggiero); Majchrzak (74′ Padula).

A disp.: Baldi (GK), Razumejevs (GK), Foubert-Jacquemin, Cherubini, Pellegrini, Misitano, D’Alessio, Bolzan.

All.: Guidi.

EMPOLI FC (4-1-4-1) : Štubljar; Boli (46′ Seck), Marianucci, Guarino, Angori; Degli Innocenti (64′ Magazzú); Barsi, Zenelaj (46′ Renzi), Ignacchiti (C) (64′ Kaczmarski), Fini; Nabian (64′ Alessio).

A disp.: Fantoni (GK), Seghetti, Indragoli, Stassin, Vallarelli, Botrini, Tropea, Drágoner.

All.: Buscè.

Arbitro: Sig. Abdoulaye Diop di Treviglio.

Assistente 1: Sig. Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata.

Assistente 2: Sig. Cristian Robilotta di Sala Consilina.

Marcatori: 43′ Keramitsis (AS Roma), 45′ Pagano (AS Roma), 49′ Pisilli (AS Roma), 57′ Cassano (AS Roma), 83′ Magazz§ (Empoli FC).

Ammoniti: 5′ Zenelaj (Empoli FC), 11 Boli (Empoli FC), 28′ Missori (AS Roma).

Espulsi: nessuno.