La Roma Primavera torna a volare, poker al Torino (4-0)

NOTIZIE AS ROMA – Dopo il passo falso contro la Spal, la Roma Primavera torna a vincere ma soprattutto a brillare battendo al Tre Fontane il Torino con punteggio di 4 a 0.

Giallorossi in vantaggio a Darboe (11′), bravo a battere il portiere col destro dopo un grande spunto di Milanese. Al 33′ arriva anche il raddoppio, stavolta la firma è di Providence, a segno con un destro dal limite dopo un’azione personale.

Nella ripresa la Roma cala il poker: segna Milanese con un destro preciso dal limite su assist di Darboe. Chiude i giochi Podgoreanu, che realizza il suo primo gol in maglia giallorossa dopo una splendida azione confezionata da Providence e Zalewski, con il polacco che mette in porta il gigante israeliano. La squadra di De Rossi torna a vincere e rafforza il suo primato in classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

AS ROMA (3-4-2-1) : Boer; Codou (84′ Buttaro), Vicario, Feratovič; Podgoreanu, Tripi (C), Darboe (71′ Astrologo), Providence; Milanese (66′ Bove), Zalewski (84′ Ciervo); Tall (84′ Satriano).

A disp.: Mastrantonio (GK), Tomassini, Morichelli, Bamba, Vetkal, Cassano, Berti (GK).

All.: De Rossi.

TORINO FC (3-4-1-2) : Sava; Portanova, Spina, Celesia; Todisco (77′ Foschi), Karamoko (62′ Gyimah), Kryeziu, Greco (C); Horváth (35′ Tesio); Vianni (77′ Favale), Cancello (62′ Lovaglio).

A disp.: Girelli (GK), Siniega, Larotonda, Fimognari, Savini, Fiorenza.

All.: Cottafava.

Arbitro: Sig. Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Assistente 1: Sig. Gianluca D’Elia di Ozieri.

Assistente 2: Sig. Andrea Niedda di Ozieri.

Marcatori: 11′ Darboe (AS Roma), 33′ Providence (AS Roma), 50′ Milanese (AS Roma), 80′ Pogdoreanu (AS Roma).

Ammoniti: –

Espulsi: –

Giallorossi.net – G. Pinoli