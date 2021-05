La Roma saluta Fonseca: “Grazie Mister, insieme abbiamo affrontato difficoltà inedite”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Spezia-Roma sarà l’ultima partita di Paulo Fonseca alla guida del club giallorosso, dopo due anni trascorsi nella capitale. Dalla prossima stagione sarà José Mourinho l’allenatore della Roma.

Su Twitter, con un video dei momenti salienti del portoghese alla Roma, il club ha voluto ringraziare e salutare l’attuale tecnico del club giallorosso: “Quella di stasera sarà l’ultima partita sotto la guida di Paulo Fonseca”.

“Grazie Mister per questi due anni con noi. Insieme abbiamo affrontato difficoltà inedite, lontano dai nostri tifosi. In bocca al lupo per il futuro e daje Roma per la sfida di questa sera!”