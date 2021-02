La Roma sfida la Juve: vincere per sognare

AS ROMA NEWS – La Roma ci prova. Questo pomeriggio alle 18 i giallorossi sfideranno la Juventus campione in carica allo Stadium, una squadra in forma che sta risalendo posizioni e sta ritrovando gioco e risultati. I giallorossi vogliono riuscire a centrare il risultato di prestigio riuscendo a battere finalmente una big del nostro campionato.

Per farlo, Fonseca lascia in panchina l’ex rivoltoso Dzeko e si affida a Borja Mayoral. Lo spagnolo ha fatto benissimo in queste ultime uscite, non facendo affatto rimpiangere il bosniaco. Accanto a lui ci sarà un veterano come Mkhitaryan, pronto a supportarlo in attacco.

Mancheranno Pellegrini e Smalling, ma la Roma spera di non sentirne troppo la mancanza: Ibanez stasera dovrà dimostrare di essere maturo contro un mostro sacro come Cristiano Ronaldo e un attaccante temibilissimo di nome Morata. A centrocampo Cristante rinforzerà la mediana, con Villar che potrebbe giocare più avanzato: lo scopriremo stasera.

Sarà durissima: la Juventus sulla carta è la squadra più forte di questo campionato. La Roma dovrà fare l’impresa. Con un risultato di prestigio si potrebbe davvero sognare in grande e dare una bella spinta alle proprie ambizioni stagionali. Ma i bianconeri vogliono a tutti i costi i tre punti per avvicinare la vetta: la sfida tra Pirlo e Fonseca è aperta, nessuno vuole restare indietro.

Fonte: Il Tempo / Corriere della Sera / La Repubblica