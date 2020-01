La Roma volta pagina. L’uomo in più è proprio Spinazzola

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sarà quasi come iniziare una nuova vita calcistica. Quella di oggi pomeriggio per Leonardo Spinazzola non potrà mai essere una partita come le altre. Dopo aver vissuto il mancato scambio con l’Inter (lui in nerazzurro, Politano in giallorosso) tornare, allenarsi e giocare non è proprio nella norma delle cose.

“Ma adesso è di nuovo qui, si è allenato molto bene e mi sembra anche contento – ha detto ieri Fonseca, alla vigilia della sfida di Marassi –. Domani giocheranno lui e Santon sulle fasce“.

Fonseca non è che abbia molte altre scelte, complici anche le squalifiche di Florenzi e Kolarov. Forse, però, non tutti i mali vengono per nuocere ed il ritorno alla base di Spinazzola chissà che non sia una delle chiavi per ripartire subito anche in campionato.

Spinazzola si sente integro, sta bene, e stasera – tra l’altro – tornerà a giocare anche nel ruolo che più predilige, il suo, quello di terzino sinistro. Ha voglia di dimostrare, far bene, smentire. E, magari, anche lanciare un messaggio all’Inter, che non ha creduto in lui fino in fondo. Nessun messaggio invece da parte della Roma verso il club nerazzurro, con l’ipotesi della causa legale che non è mai stata presa davvero in considerazione dalle parti dell’Eur.

“È vero che avrei voluto Politano, ma ho totale fiducia in Petrachi e Fienga – continua Fonseca –. Se hanno deciso così, vuol dire che lo hanno fatto con raziocinio. Ora stiamo cercando un’altra ala, senza insistere ancora per Politano. Detto questo, è una settimana importante, con tre partite che contano molto. E mi preoccupa giocarle con così pochi uomini a disposizione“.

Servirà partire con il piede giusto, vincendo oggi. Nel caso succeda, anche per Spinazzola sarà davvero una vita tutta nuova.

(Gazzetta dello Sport, A. Pugliese)