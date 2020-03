L’allarme dei medici di Serie A: “Non riprendete l’attività fino al netto miglioramento dell’emergenza Covid-19”

ULTIME NEWS AS ROMA – Con l’emergenza Covid-19 che prosegue, i medici della Serie A, con un comunicato, hanno invitato tutti i calciatori a non riprendere l’attività agonistica fino a quindo l’emergenza non sarà completamente rientrata:

«I medici della Serie A, in modo unanime, consigliano di non riprendere l’attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19.

In considerazione della grave evoluzione dell’infezione Covid-19 nel mondo, vista l’emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione».

(ilmessaggero.it)