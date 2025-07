L’ansia di Gasperini: vuole altri cinque acquisti

Quel «sono preoccupato, adesso si tratta di accelerare» pronunciato da Gian Piero Gasperini dopo il test contro il Trastevere non è passato inosservato. Parole che racchiudono la tensione di chi vuole iniziare col piede giusto e non può permettersi passi falsi. Il tecnico della Roma sente il peso dell’attesa e pretende risposte rapide: la sua Roma, al momento, è ancora un cantiere aperto.

Gasperini non ha mai fatto mistero di avere le idee chiare. Prima ancora del ritiro, aveva consegnato alla dirigenza una lista di sei nomi, con quattro potenziali titolari. Ma la situazione è già cambiata: senza l’arrivo di Richard Rios, ora il tecnico ne chiede sette, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Due sono già arrivati (El Aynaoui e Ferguson), un terzo è in arrivo (Wesley), ma ne mancano ancora quattro. I profili richiesti sono precisi. Un difensore centrale, con Ghilardi del Verona in cima alla lista, anche se il Betis e la Fiorentina (che detiene il 50% del cartellino) sono in agguato.

Un trequartista di fascia sinistra, ruolo per cui piacciono O’Riley del Brighton e Nusa del Lipsia. Un’alternativa ad Angelino (Salah-Eddine non convince del tutto). E un centrocampista con le caratteristiche che Gasperini vedeva in Rios: dinamismo, fisicità, qualità. Il messaggio è chiaro: Gasperini ha fretta. E ora tocca a Massara non deluderlo.

Fonte: Gazzetta dello Sport