Lazio e Roma sulla stessa barricata: “Fateci allenare”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Mai come questa volta Lazio e Roma sono agganciate allo stesso principio, che è quello della normalità, dal quale si sentono strappate con una logica paradossale, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida).

Sul tema ieri sono tornati Ciro Immobile e Paulo Fonseca, uniti dalla frustrazione per non poter tornare al lavoro già da lunedì. Il tecnico giallorosso concorda sui risvolti psicologici del movimento: “Sarebbe importante ricominciare, anche per i tifosi che possono dimenticare per un po’ il virus – ha detto a Teleradiostereo l’allenatore -.

Se il calcio può essere uno strumento che riporta serenità, o almeno aiuta a dimenticare i problemi, andrebbe sfruttato per il sociale”.

Fonte: Corriere dello Sport