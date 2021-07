Lazio, Hysaj canta “Bella ciao”. Pioggia di insulti sui social dai tifosi biancocelesti (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – Non è stato di certo l’esordio che si aspettava con la maglia della Lazio. Elseid Hysaj, terzino ex Napoli che si è svincolato e che sta per essere annunciato dal club di Formello, è stato pesantemente criticato dai suoi nuovi tifosi.

E questo non per una cattiva prestazione sul terreno di gioco, ma per aver intonato la canzone “Bella ciao”, inno dei partigiani che non è particolarmente gradito dalla tifoseria della Lazio, storicamente di destra.

Il video della sua performance canora è finito sui social, scatenando la reazione non proprio composta dei tifosi biancocelesti: “magari si spacca tutto“, “ma lo sa di non essere a Livorno?” e “meglio giocare in 10“, alcuni dei commenti piovuti addosso a Hysaj. Che non ha iniziato la sua avventura nella Lazio col piede giusto.