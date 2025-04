LAZIO-ROMA, i convocati di Ranieri

NOTIZIE AS ROMA = Domani alle ore 20:45 la Roma affronterà la Lazio allo Stadio Olimpico nel Derby della Capitale valido per la trentaduesima giornata di Serie A e Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i bianconeri.

Nell’elenco compaiono Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch, pienamente recuperati dopo i rispettivi infortuni, e Alexis Saelemaekers, il quale ha scontato la squalifica contro la Juventus. Gli unici assenti, invece, restano Saud Abdulhamid e Paulo Dybala.

L’elenco completo dei convocati

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar;

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine;

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers;

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé.