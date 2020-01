Le baby furie rosse a Trigoria

NOTIZIE ROMA CALCIO – Due baby furie rosse per Fonseca. Ieri Perez e Villar hanno svolto il loro primo allenamento in gruppo a Trigoria.

I due spagnoli sono stati ufficializzati in mattinata e nel pomeriggio hanno conosciuto Fonseca per poi allenarsi col resto della squadra. Villar ha scelto la maglia numero 14: “Non potrei essere più felice, è il punto più alto della mia carriera”. Perez, invece, si prende la 31: “Non vedo l’ora di iniziare. So che lascio un grande club, ma anche la Roma lo è. Io convinto a venire qui dopo aver parlato con Fonseca”.

L’ex attaccante del Barcellona arriva in prestito per 1 milione. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino a 4,5 milioni. Un investimento importante per Perez che dovrebbe andare in panchina domani col Sassuolo mentre Villar ha bisogno di un periodo di ambientamento più lungo.

Quello che non è servito a Smalling. “Saremmo ben felici di tenerlo il prossimo anno ma dipende da lui”, ha detto il ds Petrachi. Al Mapei Fonseca dovrebbe confermare in blocco l’undici visto al derby. Nzonzi, infine, passa al Rennes in prestito.

(Leggo, F. Balzani)