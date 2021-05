Le due liste di Mou per il ritiro: si allenerà col portoghese solo chi è dentro al progetto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Diversamente convocati”: questa l’espressione che filtra ironicamente da Trigoria per rendere l’idea di come i giocatori che si presenteranno al raduno di luglio – tra il 5 e l’11, con il 6 come data privilegiata – saranno in larga parte volti vecchi, non più utili alla causa giallorossa.

Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Fra i presenti, dunque, ci saranno diversi esuberi, ma anche giocatori come Nicolò Zaniolo, che con Mourinho ha già parlato. Ci sarà poi da gestire i giocatori di rientro dai vari prestiti, difficili da piazzare.

L’input che arriva dai Friedkin è chiaro: niente buonuscite o incentivi all’esodo. Chi non vorrà partire godrà di tutti i benefici del contratto ma resterà a guardare. I giocatori verranno divisi in due liste: i calciatori presenti nella prima si alleneranno direttamente con lo Special One, gli altri se la vedranno con lo staff tecnico.

Fonte: Gazzetta dello Sport