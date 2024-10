Le Fee punta il Monza: in gruppo da venerdì, Juric vuole consegnarli un ruolo di primo piano

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sta per tornare: Enzo Le Fee ha messo ormai alle spalle i suoi guai fisici che lo hanno tormentato in questo inizio di stagione dopo quel maledetto Roma-Empoli.

Ora però, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric), il centrocampista è pronto a riaggregarsi al gruppo e lo farà dopo la trasferta europea di giovedì sera contro l’Elfsborg.

Da venerdì Le Fee tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra, e punta a strappare una convocazione per Monza-Roma. Ivan Juric, che da quando è arrivato a Roma non ha avuto modo di allenarlo, non vede l’ora di poter contare su di lui. Chi lo conosce bene dice che ne è addirittura “innamorato” e che è pronto a consegnargli una maglia da titolare nel folto centrocampo giallorosso.

Il tecnico croato sta ancora cercando l’equilibrio giusto nella coppia di centrocampisti del suo 3-4-2-1, dove ha alternato Cristante, Koné, Pisilli e per pochi minuti anche Paredes. Le Fee ha buone chances di inserirsi con prepotenza nell’undici giallorosso. Un progetto nella testa di Juric e nei sogni del ds Ghisolfi, il più grande sponsor del centrocampista francese. Che questa estate ci ha messo la faccia (e i soldi, tanti) per acquistarlo dal Rennes, strappando un assegno da ben 23 milioni di euro.

Fonte: La Repubblica

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!