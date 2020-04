Lega e Figc insistono: tutte le gare a Roma e nel Lazio per concludere il campionato

ULTIME NEWS AS ROMA – La Lega e la FIGC continuano a studiare diverse ipotesi per far ripartire, quando possibile, il campionato in tutta sicurezza. E prende sempre più corpo l’idea di far giocare tutte le partite a Roma e nel Lazio.

Secondo repubblica.it, l’idea è quella di iniziare con le semifinali di ritorno della Coppa Italia (27 maggio Juventus-Milan e 28 maggio Napoli-Inter), per poi disputare subito la finalissima nel simbolico giorno della Festa della Repubblica (2 giugno). La particolarità è che tutte e tre le gare si giocherebbe a Roma allo stadio Olimpico.

Addirittura, Lega e FIGC starebbero valutando di disputare la maggior parte delle partite proprio nel Lazio. Roma, infatti, oltre all’Olimpico, può mettere a disposizione 5 campi all’Acqua Acetosa, ma ci sarebbero anche Rieti, Frosinone e Tivoli (dove andrebbero in ritiro gli arbitri) disponibili.

Fonte: Repubblica.it