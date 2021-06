L’Eintracht su Under, la Roma chiede 15 milioni. Per Nzonzi risoluzione e poi Benfica

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma deve accelerare sul fronte cessioni, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

Alla luce degli innesti, il monte ingaggi deve abbassarsi. Tiago Pinto sta lavorando su parecchi esuberi, ma alcuni potrebbero essere piazzati grazie a dei “sacrifici” da parte dei Friedkin.

Il Rennes ha comunicato di non voler riscattare Nzonzi e i giallorossi potrebbero essere disponibili a rescindere il contratto per convincerlo ad accettare un trasferimento al Benfica. Per la Roma non ci sarebbero introiti per il cartellino, ma risparmierebbero 8 milioni lordi d’ingaggio.

Un altro fronte caldo potrebbe essere legato al futuro di Cengiz Under. L’attaccante turco non vuole più sbagliare scelta, al Leicester non si è mai ambientato, mentre la Germania potrebbe essere di suo gradimento (c’è una forte comunità turca). A farsi vivo, per il momento, è stato l’Eintracht. Per 15 milioni lo portano a casa.

Fonte: Gazzetta dello Sport