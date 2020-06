Lite furibonda Petrachi-Pallotta: ora si pensa al licenziamento del ds per giusta causa

AS ROMA NEWS ULTIME – La lite furibonda tra Pallotta e Petrachi sta lasciando pesanti strascichi in casa giallorossa. Il portale “Repubblica.it” (M. Pinci) racconta altri particolari della vicenda. Il ds, racconta il giornale on line, non ha preso affatto bene il messaggio di complimenti fatti dal presidente a Fonseca dove venivano citati Fienga e Zubiria ma non il direttore sportivo.

Petrachi, furibondo, ha scritto un messaggio a Pallotta dove ha espresso tutto il suo malumore. Il presidente non ha affatto preso bene lo sfogo del direttore sportivo tanto che, rivela Repubblica.it, adesso sta addirittura pensando al licenziamento del ds salentino per giusta causa, complici alcuni errori del ds che a Trigoria non sono sfuggiti a nessuno.

L’aria intorno a Petrachi era già pesante, con rapporti logori anche con i calciatori che si erano infuriati per le sue affermazioni a Sky Sport con le quali il ds aveva lamentato una scarsa concentrazione dei calciatori durante gli ultimi allenamenti. Ora questa ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Fonte: Repubblica.it