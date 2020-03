(LIVE!) CAGLIARI-ROMA, le formazioni ufficiali: gioca Villar. Kolarov a sinistra, Under-Mkhitaryan-Kluivert dietro Kalinic

AS ROMA NEWS ULTIME – Dopo aver passato il turno in Europa League guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale, la Roma si rituffa nel campionato dove la corsa al quarto posto è sempre molto difficile.

Trasferta particolarmente insidiosa per i giallorossi, che affrontano il Cagliari degli ex Radja Nainggolan, Luca Pellegrini e Robin Olsen alla Sardegna Arena. La squadra di Fonseca dovrà tirare fuori le residue energie per passare sul campo dei sardi, e non sarà per niente facile.

LE ULTIME SULLE FORMAZIONI DALLA SARDEGNA ARENA

Ore 17:05 – Questo l’undici ufficiale del Cagliari: Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi.

Ore 17:00 – Ecco il tweet della Roma che ufficializza il suo undici titolare:

⚡️ Ecco la nostra formazione per #CagliariRoma ⚡️ 🔸 Come anticipato da Paulo Fonseca, giocherà Nikola Kalinic

🔸 A centrocampo, prima da titolare per Gonzalo Villar#ASRoma pic.twitter.com/Kw7nfvivnK — AS Roma (@OfficialASRoma) March 1, 2020

Ore 16:30 – Sky Sport annuncia in anteprima la formazione ufficiale della Roma con un tweet di Angelo Mangiante:

#ufficiale

Formazione #CagliariRoma

LOPEZ B PERES

FAZIO

SMALLING

KOLAROV VILLAR

CRISTANTE UNDER

MKHITARYAN

KLUIVERT KALINIC ————————— MIRANTE

FUZATO

JESUS

DZEKO

CETIN

SANTON

VERETOUT

PEREZ

SPINAZZOLA

IBANEZ — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 1, 2020

Ore 16:00 – Cielo poco nuvoloso e temperatura gradevole qui a Cagliari. Campo in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni scelte dai due allenatori.

CAGLIARI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi.

A disp.: Rafael, Olsen, Mattiello, Walukiewicz, Lykogiannis, Birsa, Cigarini, Pereiro, Ragatzu, Ladinetti, Carboni, Simeone.

All.: Maran.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Villar, Cristante; Ünder, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Spinazzola, Cetin, Ibanez, Juan Jesus, Veretout, Carles Perez, Dzeko.

All.: Fonseca

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Giallorossi.net – A. Fiorini