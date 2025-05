LIVE! GASPERINI ALLA ROMA. L’annuncio del tecnico: “Lascio l’Atalanta, comincio una nuova sfida esaltante” (AGGIORNAMENTI)

AGGIORNAMENTO ORE 14:45 – Gian Piero Gasperini annuncia l’addio all’Atalanta con una lettera apparsa sull’Eco di Bergamo: «Non era possibile esprimerlo prima, perché solo nelle scorse ore ho realmente deciso di mettere la parola fine a questa meravigliosa storia lunga nove anni. Non parliamo però di addio. Non mi piace. Chiudo la mia esperienza a Bergamo come allenatore dell’Atalanta, tutto il resto – invece – rimarrà immutato.

La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla Società e ai suoi dirigenti. Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Per tutta la stagione da poco conclusa ho solo pensato a come lasciare la maglia nerazzurra nel punto più alto possibile. E la lascio al terzo posto in classifica e qualificata in Champions League, dove – ancora una volta – potrà giocare nei più prestigiosi stadi d’Europa, potendo contare su un organico forte e ricco di giocatori valorizzati.

Con il Club siamo riusciti a raggiungere risultati indiscutibilmente straordinari. Avrei voluto fare di più, non ci sono riuscito, ma abbiamo comunque gioito tanto assieme e sono sicuro che lo farete ancora. Perché, vi chiederete, lascio l’Atalanta? Per bisogno di nuovi stimoli, per la fiducia trasmessami e per il rinnovato entusiasmo che ne deriva. Sfida difficile? Molto. Però parliamo di una grande sfida, esaltante, che mi trasmette tanta adrenalina. Ci vedremo ancora in Piazza Pontida, ve lo prometto! Adòss!!!!».

Ps: sono cittadino onorario di Bergamo e giuro che porterò ovunque e per sempre altissimi i valori di questa città.

Gian Piero Gasperini

………..

Gasperini ha scelto la Roma ed è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore giallorosso. Decisivo il lavoro di Ranieri e il colloquio avuto con i Friedkin.

Stando a quanto riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport in questi minuti, nelle prossime ore Gasperini si separerà ufficialmente dall’Atalanta dopo nove anni di risultati incredibili.

Come racconta il giornalista dell’emittente satellitare, domani il tecnico sarà a Parigi per vedere assistere agli incontri di tennis del Roland Garros, poi volerà a Roma per firmare il contratto che lo legherà ai capitolini per i prossimi tre anni.

Nelle prossime ore si chiuderanno i 9 anni di #Gasperini all’Atalanta.

Nella scelta dei tre anni a Roma il rapporto con Ranieri è stato decisivo, pure nell’inserimento Juve. Domani giornata di tennis al Roland Garros per Gasperini 🎾 (giusta scelta…) poi la firma ✍️ @SkySport pic.twitter.com/TbZVfU1XF3 — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 31, 2025

Nell’accordo triennale, aggiunge Fabrizio Romano su X, sono previsti bonus “speciali” per il tecnico nel caso in cui dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League o nel caso di vittoria del campionato.

🟡🔴 Gian Piero Gasperini’s contract at AS Roma includes special bonuses in case of UCL qualification and Serie A title win. The contract will be valid until June 2028. pic.twitter.com/nMtStYLElg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2025

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…