PRIMAVERA, Spal-Roma: 1-0. Brutta sconfitta dei giallorossi, deludenti alla ripresa del campionato

AS ROMA NEWS – Dopo uno stop durato ben 4 mesi, la Roma Primavera torna a giocare il suo campionato e lo fa da capolista, ancora a punteggio pieno a quota 18 punti.

Oggi i giallorossi guidati da Alberto De Rossi, affronteranno i pari età della Spal. L’obiettivo è ripartire da dove la squadra aveva lasciato: una vittoria convincente. In campo dal primo minuto Milanese, che ha avuto gloria anche tra i grandi, oltre ai soliti punti fermi Tripi, Zalewski, Providence, Tall e Podgoreanu.

SPAL-ROMA PRIMAVERA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita. La Roma perde contro la Spal, 1 a 0 per i ferraresi. Decide un gol di Pinotti a inizio partita. Brutta prestazione dei giocatori giallorossi, che incassano la prima sconfitta in campionato dopo il lungo stop per il Covid. Steccano tutti i calciatori più attesi, da Zalewski a Milanese, da Providence a Podgoreanu. Giallorossi che restano comunque al comando della classifica a quota 18 punti.

90′ – Quattro minuti di recupero.

85′ – Roma incapace di sfondare il muro eretto dalla Spal. Ormai manca pochissimo.

75′ – Ultimo quarto d’ora: la Roma non riesce a creare contro una Spal ben coperta. Manovra troppo prevedibile quella giallorossa. Serve l’episodio.

70′ – CAMBIO ROMA: dentro Ciervo, fuori Podgoreanu.

68′ – OCCASIONE ROMA! Squillo di Providence che salta un avversario, si accentra e calcia col destro: salva il portiere della Spal in tuffo!

65′ – Espulso Scurto, l’allenatore della Spal, per reiterate proteste.

60′ – Primo quarto d’ora deludente, la Roma deve alzare i ritmi se vuole rimettere in piedi il match.

46′ – Si riparte. Entra Bove, esce Milanese.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Spal avanti per uno a zero grazie al gol di Pinotti. I giallorossi, dopo un avvio stentato, sono cresciuti col passare dei minuti ma non sono riusciti a trovare il gol del pari. Palo di Darboe.

42′ – OCCASIONE SPAL. Pinotti si trova la palla in area e può girare in porta: conclusione potente che esce di pochissimo.

35′ – OCCASIONE ROMA! Podgoreanu sfonda a destra in velocità, entra in area e calcia col destro trovando la respinta del portiere della Spal! La palla arriva sui piedi di Tall che da due passi calcia a botta sicura centrando però un difensore avversario che salva a porta vuota!

31′ – PALO DELLA ROMA! Darboe centra il legno dopo un bel destro a giro dal limite!

26′ – Punizione ben calciata da Zalewski dal limite, la palla scavalca la barriera, si abbassa ma esce di poco a lato.

25′ – Non riesce a creare occasioni la Roma di De Rossi. Per ora manca l’apporto dei giocatori più attesi, che non stanno ben impressionando fino a questo momento.

15′ – La Roma prova a reagire, ma la Spal tutta chiusa per ora regge.

8′ – GOL DELLA SPAL. PINOTTI. Il giocatore segna dopo un’azione da calcio d’angolo. Avvio non esaltante della Roma, che fatica a trovare i ritmi e le misure dopo la lunga inattività. Spal avanti.

0′ – Fischio dell’arbitro, riparte il campionato della Roma!

SPAL-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (4-3-3): Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Attys, Zanchetta, Tunjov (C); Cuellar, Pinotti, Ellertsson.

A disp.: Woźniak, Rigon, Eduardo Alcides, Csinger, Borsoi, Suffer, Simonetta, Colyn, Teyou, Carrà, Campagna, Piht.

All.: Scurto.

AS ROMA (3-4-3): Boer; Buttaro, Vicario, Feratovič; Darboe, Tripi, Zalewski, Milanese; Podgoreanu, Tall, Providence.

A disp.: Berti, Mastrantonio, Codou, Morichelli, Tomassini, Astrologo, Bove, Ciervo, Vetkal, Bamba, Cassano, Satriano.

All.: De Rossi.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani.

Assistente 1: Glauco Zanellati di Seregno.

Assistente 2: Stefano Galimberti di Seregno.

Giallorossi.net – G. Pinoli