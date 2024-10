(LIVE!) ROMA-DINAMO KIEV: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Dopo la sconfitta interna contro l’Inter in campionato la Roma si rituffa in Europa League, consapevole di dover vincere a tutti i costi per sistemare una situazione di classifica già complicata.

Dopo il pari con il Bilbao e il pesante ko con l’Elfsborg, i giallorossi sono chiamati a battere la Dinamo Kiev, squadra ucraina che nelle prime due giornate di coppa non ha fatto neanche un punto, incassando cinque gol senza riuscire a realizzarne uno.

La partita di stasera sembra essere alla portata dei giallorossi, che però devono cambiare marcia. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni delle due squadre e poi al racconto in diretta del match.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Tempo perturbato sopra la capitale, il terreno dell’Olimpico però dovrebbe reggere senza problemi. Tra poco vi comunicheremo le scelte dei due tecnici: diversi rebus di formazione da sciogliere in casa Roma.

ROMA-DINAMO KIEV, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hummels, Ndicka, Hermoso; Celik, Le Fée, Pisilli, Angelino; Soulè, Baldanzi; Dovbyk. All.: Juric.

A disp: –

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Karavaev, Popov, Mykhavko, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko; Voloshyn, Buyalskyi, Kabaev; Vanat. All.: Shovskovkyi.

A disp.: –

ARBITRO: Gozubuyuk (Olanda). ASSISTENTI: Zeinstra-Balder. IV UFFICIALE: Van der Eijk. VAR: Higler. ASS. VAR: Blank.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

