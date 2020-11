ROMA-FIORENTINA: 2-0 (12′ Spinazzola, 70′ Pedro). Vittoria netta, giallorossi in grande crescita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo il pareggio interno contro il Cska Sofia che non ha di certo scaldato il cuore, la Roma si rituffa in campionato. Questo pomeriggio ore 18 i giallorossi incontreranno la Fiorentina di Iachini e dell’accoppiata Ribery-Callejon in una sfida che si preannuncia molto delicata.

Fonseca ha fatto riposare i suoi uomini migliori in Europa League proprio per affrontare questa sfida con la formazione più competitiva possibile. Gara dunque tutta da seguire, vi lasciamo alle ultime dall’Olimpico e poi al racconto del match.

ROMA-FIORENTINA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ – Finita! La Roma si sbarazza della Fiorentina con un due a zero che non racconta bene il match. I giallorossi hanno dominato dopo un avvio un po’ stentato, sfiorando gol a ripetizione. Il risultato poteva essere più largo, ma l’importante era vincere senza incassare gol. Squadra in crescita, classifica che comincia a diventare interessante.

93′ – OCCASIONE ROMA! Peres serve Dzeko a centro area, il bosniaco stoppa e calcia: conclusione troppo centrale, palla gol sprecata.

91′ – Ammonito Cristante per un intervento duro.

90′ – Quattro minuti di recupero.

89′ – CAMBIO ROMA: dentro Kumbulla, fuori Veretout.

88′ – ESPULSO MARTINEZ QUARTA! Rosso diretto per l’intervento a gamba alta su Dzeko. Decisione sacrosanta, intervento pericolosissimo.

86′ – Ultimi assalti della viola, alla ricerca di un gol che possa riaprire la partita. Per ora però la difesa della Roma non soffre.

82′ – DOPPIO CAMBIO FIORENTINA: fuori Ribery e Amrabaat, dentro Cutrone e Duncan.

80′ – OCCASIONE FIORENTINA: cross dalla destra per la testa di Kouame, blocca a terra Mirante.

79′ – CAMBIO ROMA: dentro Cristante, fuori Pellegrini.

76′ – Vlahovic di testa anticipa Spinazzola ma manda abbondantemente a lato.

72′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Carles Perez e Bruno Peres, fuori Pedro e Karsdorp.

70′ – ECCOLO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! PEDRO!!! Dzeko gestisce, Mkhitaryan ricama e Pedro finalizza inserendosi perfettamente sul secondo palo! Arriva finalmente il meritatissimo raddoppio della Roma!!

70′ – Ultimi venti minuti. Incredibile come la partita sia ancora in bilico, la Roma ha sprecato l’inverosimile.

67′ – CAMBIO FIORENTINA: dentro Kouame, fuori Callejon.

63′ – OCCASIONE ROMA! Percussione di Mkhitaryan che in velocità entra in area e calcia in porta: conclusione leggermente deviata che colpisce l’esterno della rete!

57′ – CAMBIO FIORENTINA: dentro Vlahovic, fuori Bonaventura.

53′ – OCCASIONE ROMA! Sinistro incrociato di Veretout dopo un gran controllo col destro, palla che esce di un soffio!

52′ – Proteste per un fallo su Pellegrini di Caceres. Orsato aspetta il Var e poi lascia proseguire.

50′ – Ammonito Lirola per un brutto fallo in ritardo su Spinazzola.

48′ – La Roma spreca una buona occasione: Veretout sradica palla a centrocampo e innesca Pedro a destra, lo spagnolo crossa per Dzeko a centro area ma l’assist è un po’ troppo lungo!

46′ – Si riparte: nella Fiorentina dentro Pulgar e fuori Castrovilli, graziato nel finale da Orsato. Nessuna novità nella Roma

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti uno a zero, ma meritava almeno tre gol di vantaggio. Dopo un avvio migliore della Fiorentina, i giallorossi sbloccano il match con Spinazzola e poi collezionano una serie infinita di palle gol sulle quali si esalta Dragowski. La partita resta aperta. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

37′ – DOPPIA OCCASIONE ROMA! Dzeko di testa offre un gran pallone a Karsdorp che calcia col sinistro: Dragowski respinge. Sul pallone si fionda Mkhitaryan che in girata ci riprova ma il portiere salva con un colpo di reni!

35′ – Fase meno avvincente del match con più ammonizioni che emozioni.

33′ – Ammonito Veretout per una trattenuta su Ribery.

32′ – Ammonito Castrovilli.

25′ – Venticinquesimo esatto di gioco: dopo il gol la partita è completamente cambiata. La Roma ora sta dominando e colleziona occasioni da gol a ripetizione.

24′ – Ammonito Dzeko.

23′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Pellegrini, stacco perfetto di Dzeko ma super risposta di Dragowski!

18′ – OCCASIONE ROMA! Pedro calcia a giro dal limite dopo un passaggio smarcante di Dzeko, la palla esce di un niente alla destra di Dragowski! Ora è la Roma a sfiorare a ripetizione il gol del radoppio!

14′ – OCCASIONE ROMA! Prima su cross di Spinazzola e poi su successivo corner Edin Dzeko va vicino al gol del due a zero, ma prima viene anticipato in angolo e poi su cross di Pellegrini manda alto di coscia!

12′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! SPINAZZOLA! Lancio di Mirante che scavalca i due centrali della Fiorentina impegnati a marcare Dzeko, il terzino scatta, entra in area, e dopo un passaggio intercettato, calcia in porta battendo Dragowski!

10′ – Più spigliata e pericolosa la Fiorentina in questo avvio, soprattutto con un Castrovilli subito ispirato. La Roma per ora non riesce a prendere il comando del gioco.

6′ – OCCASIONE ROMA: Pellegrini lancia in profondità Pedro, Dragowski in uscita coi piedi dalla propria area lo anticipa di un soffio!

2′ – OCCASIONE FIORENTINA: Castrovilli in area mette un cross basso e teso in mezzo sul quale salva Spinazzola poco prima della linea di porta!

1′ – Brivido! Veretout controlla male su un passaggio azzardato di Mirante, la Fiorentina recupera palla al limite e Castrovilli calcia mandando di poco fuori!

0′ – Fischia Orsato, comincia Roma-Fiorentina!

ROMA-FIORENTINA, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 17:00 – La Roma annuncia il suo undici titolare con il consueto tweet che riportiamo qui sotto.

Ore 16:50 – Questa la formazione ufficiale della Fiorentina appena resa nota dal club viola: Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Biraghi; Callejon, Ribery.

Ore 16:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma comunicata in anteprima da Sky Sport con un tweet di Angelo Mangiante: Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 16:00 – Cielo poco nuvoloso sopra lo stadio Olimpico. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte definitive dei due allenatori.

ROMA-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Kumbulla, Juan Jesus, Fazio, Bruno Peres, Cristante, Villar, Borja Mayoral, Carles Perez, Podgoreanu.

All. Fonseca.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Biraghi; Callejon, Ribery.

A disp.: Terracciano, Brancolini, Igor, Pezzella, Venuti, Barreca, Ponsi, Duncan, Pulgar, Saponara, Cutrone, Vlahovic, Kouame.

All. Iachini.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Bindoni e Prenna. IV uomo: Giua. VAR: Calvarese. AVAR: Mondin.

Giallorossi.net – A. Fiorini