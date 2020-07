(LIVE!) ROMA-FIORENTINA, le formazioni ufficiali: confermato Pellegrini, torna Mkhitaryan

AS ROMA NEWS – Tre partite alla fine del campionato, poi la Roma si tufferà sull’Europa League. Ma prima c’è da raggiungere un quinto posto messo in dubbio dal ritorno di fiamma del Milan, a una sola lunghezza dai giallorossi. La squadra di Fonseca stasera può allungare a +4, ma per farlo deve battere la Fiorentina di Iachini, cliente sempre scomodo.

La viola non ha molto fa chiedere al proprio campionato, ma arriva all‘Olimpico con la voglia di chiudere la stagione con un risultato di prestigio. La Roma però non può permettersi passi falsi se non vuole rischiare di ripartire la prossima stagione dai preliminari. Stasera servono i tre punti.

ROMA-FIORENTINA, LE ULTIME SULLE FORMAZIONI

Ore 18:30 – Ufficiale anche l’undici della Roma, questo il tweet con la formazione giallorossa:

Ore 18:25 – Questa la formazione ufficiale della Fiorentina annunciata dal club viola con un tweet: Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Ghezzal, Chiesa; Kouame, Ribery.

Ore 18:10 – Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma scelta da Fonseca: confermato Pellegrini, torna Mkhitaryan.

#Ufficiale #RomaFiorentina

Esclusiva @SkySport

(3-4-2-1)

Pau Lopez

————

Mancini

Smalling

Kolarov

———–

Bruno Peres

Veretout

Diawara

Spinazzola

————-

Pellegrini

Mkitaryan

————–

Dzeko Ci manchi. Ci manchi sempre grande Davide 💔 pic.twitter.com/tA8qLEkAsI — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 26, 2020

Ore 17:30 – Due ore esatte al fischio d’inizio, fa piuttosto caldo a Roma. Terreno dell’Olimpico in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-FIORENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Zappacosta, Fazio, Cetin, Calafiori, Cristante, Villar, Perotti, Pastore, Carles Perez, Kluivert, Zaniolo, Kalinic.

All. Fonseca

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Ghezzal, Chiesa; Kouame, Ribery.

A disp.: Brancolini, Ceccherini, Igor, Venuti, Dalbert, Terzic, Badelj, Agudelo, Sottil, Vlahovic, Cutrone, Chiorra.

All. Iachini

Arbitro: Chiffi di Padova.

Assistenti: Di Iorio – Vecchi; IV Uomo: Guida; VAR: Mazzoleni; AVAR: De Meo.

Giallorossi.net – A. Fiorini