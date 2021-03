La Roma non molla: battuto anche il Genoa (1-0), decide un gol di Mancini

AS ROMA NEWS – Torna in campo all’ora di pranzo la Roma di Fonseca, chiamata ad approfittare degli scontri diretti di questo turno di campionato per guadagnare posizioni e punti nella corsa alla prossima Champions League.

Ad affrontare i giallorossi oggi all’Olimpico nel match delle 12:30 c’è il Genoa rigenerato dalla cura Ballardini e dall’arrivo dell’ex Strootman. Gara insidiosa per la Roma, che non può però permettersi passi falsi. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi al racconto del match.

ROMA-GENOA, LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – Finita! La Roma vince senza brillare ma porta a casa tre punti pesanti! I giallorossi hanno sprecato tante potenziali palle gol, ma ha giocato una partita difensivamente perfetta.

92′ – Assalti del Genoa che butta palloni in area, soffre la Roma che per ora regge.

90′ – Cinque minuti di recupero.

86′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola, fuori Bruno Peres. Dentro anche Fazio per Mayoral.

84′ – Ammonito Criscito per un fallo netto su Carles Perez.

83′ – SPRECO! Pellegrini calcia alto dopo l’ennesima palla recuperata sulla trequarti! La Roma sta sciupando davvero troppe occasioni potenziali.

80′ – Scamacca! Gran destro dalla distanza, palla che esce di pochissimo ma Pau Lopez c’era.

78′ – CAMBIO GENOA: fuori Zajc, dentro Menegoni.

77′ – La Roma spreca l’ennesima ripartenza, giallorossi poco efficaci dalla trequarti in su. Il Genoa resta in partita.

77′ – CAMBIO GENOA: dentro Scamacca, fuori Strootman.

75′ – CAMBIO ROMA: dentro Carles Perez al posto di Pedro.

74′ – Gol annullato a Mayoral! Cross di Karsdorp per Pedro che di tacco coglie un clamoroso legno, poi Mayoral la butta dentro ma l’ex Barcellona era in fuorigioco.

72′ – Marchetti in affanno! Clamoroso controllo errato coi piedi, il portiere ha rischiato di farsi gol da solo.

70′ – Ultimi venti minuti: il Genoa prova a trovare il gol del pareggio ma per ora non ha mai spaventato la Roma, molto attenta in difesa. I giallorossi però non sono riusciti a trovare il gol della tranquillità e la partita resta aperta.

67′ – PALO ROMA! Villar in contropiede si presenta fino al limite e calcia col destro, palla che sbatte sul palo e termina fuori! C’è stata una deviazione, sarà angolo.

65′ – Ammonito Mancini per un intervento in ritardo su Strootman.

64′ – Ammonito Strootman per una trattenuta evidente su Mkhitaryan.

59′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: fuori Diawara ed El Shaarawy, dentro Villar e Mkhitaryan.

56′ – Il tema della partita non cambia, la Roma fa il match e il Genoa agisce di rimessa. I giallorossi però sono poco efficaci nell’ultimo passaggio.

52′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy lancia Mancini in porta ma il difensore calcia male col sinistro in precario equilirio!

46′ – Si riparte. Doppio cambio nel Genoo, dentro Cassata e Shomurodov. Nessuna sostituzione nella Roma.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo. La Roma chiude avanti uno a zero, capitalizzando al massimo il gol di Mancini. Partita complicata, sbloccata dal colpo di testa del difensore da calcio d’angolo. Il Genoa, aggressivo, non ha però mai spaventato Pau Lopez.

45′ – Ammonito Destro per un netto fallo di mano.

42′ – Ammonito Masiello che stende Mayoral dopo essere stato saltato.

32′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy va via a due uomini e poi prova il tiro a giro dal limite mandando di poco alto!

27′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini ruba palla a Strootman e lancia Pedro, lo spagnolo centralmente lascia partire un sinistro dal limite che trova la risposta di Marchetti in angolo!

24′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!! MANCINI!!! Angolo di Pellegrini dalla destra, stacco imperioso del difensore che di testa la manda all’angolino!!! Vantaggio importantissimo!!

20′ – La Roma in difesa sta giocando con Smalling in mezzo e Cristante sul centro-sinistra.

15′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini di tacco serve El Shaarawy che però controlla male, poi arriva Pedro col mancino a calciare in porta mandando alto!

14′ – OCCASIONE GENOA: numero di Destro in area, l’attaccante si libera di Smalling e calcia in porta, ma la conclusione è centrale. Blocca Pau Lopez.

10′ – Roma che fatica ad affacciarsi dalle parti di Marchetti, il Genoa messo molto bene in campo sta reggendo il confronto in questo avvio.

9′ – Zappacosta scarica Zajc che calcia in porta dal limite col mancino: palla altissima.

5′ – Genoa molto aggressivo che pressa alto e a forti velocità.

0′ – Fischia Fabbri, comincia Roma-Genoa!

ROMA-GENOA, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 11:30 – La Roma comunica il proprio schieramento ufficiale con un tweet che riportiamo di seguito. C’è una novità rispetto alle anticipazioni di Sky Sport: a centrocampo gioca Pellegrini e non Villar.

Ore 11:25 – Il Genoa comunica la sua formazione ufficiale, questo l’undici scelto da Ballardini: Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pjaca, Destro

Ore 11:10 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Villar, Bruno Peres; El Shaarawy, Pedro, Borja Mayoral.

Ore 10:30 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo molto nuvoloso e leggera pioggia a tratti sopra l’Olimpico. Il terreno di gioco però è in buone condizioni. Tra pochissimo vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy, Borja Mayoral. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Spinazzola, Santon, Fazio, Reynolds, Villar, Pastore, Carles Perez, Mkhitaryan.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pjaca, Destro. All.: Ballardini.

A disp.: Paleari, Zima, Onguene, Goldaniga, Zapata, Czyborra, Cassata, Behrami, Rovella, Melegoni, Shomurodov, Pjaca.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna. Guardalinee: Vecchi e Fiore. Quarto uomo: Giua. Var: Banti. Avar: Carbone.

Giallorossi.net – A. Fiorini