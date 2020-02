(LIVE!) ROMA-GENT: 1-0 (13′ Perez)

ULTIME NEWS AS ROMA – Andata dei sedicesimi di finale di Europa League di scena all’Olimpico. Si affrontano Roma e Gent, con i giallorossi a caccia di una boccata di ossigeno dopo i pessimi risultati ottenuti in campionato.

La squadra belga parte con gli svantaggi del pronostico ma sono una formazione imprevedibile e con qualche giocatore di talento e per la Roma di Fonseca sarà necessario giocare al massimo per passare il turno. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi alla diretta testuale del match.

ROMA-GENT, LA DIRETTA TESTUALE

SECONDO TEMPO

60′ – Ancora Gent, ancora Odjidja! Il sinistro del capitano belga viene deviato da Pau Lopez in angolo!

58′ – Pau Lopez prima sbaglia il rinvio, poi respinge la conclusione mancina di Odjidja!

56′ – Palo della Roma! Altra punizione di Kolarov, girata di testa di Cristante che centra il legno! Ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco del centrocampista giallorosso.

55′ – Conclusione dalla lunga distanza di Bezus, blocca facile Pau Lopez.

51′ – Occasione Roma! Kolarov su punizione pesca benissimo Smalling sul secondo palo, il destro del difensore inglese trova la parata salva risultato di Kaminski!

46′ – Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma avanti uno a zero sul Gent grazie al gol di Carles Perez. La prestazione dei giallorossi, dopo un avvio promettente, è però tutt’altro che entusiasmante. La squadra è apparsa molto prevedibile, lenta e impacciata. Il Gent non è riuscito a trovare il pari solo per colpa dei suoi evidenti limiti tecnici.

40′ – Occasione Gent: Smalling sbaglia un rilancio e i belgi ripartono 3 contro 2 ma fortunatamente la conclusione di Odjidja è sbilenca e termina alta sopra la traversa.

35′ – Ammonito Bezus per un intervento in gioco pericoloso su Veretout.

29′ – Occasione Gent! Odjidja lanca Kums all’interno dell’area, il suo destro a botta sicura viene deviato da Spinazzola in angolo!

26′ – Conclusione dalla distanza di Bezus, palla che esce alla destra di Pau Lopez che era sulla traiettoria.

21′ – Rischia la Roma su un’incertezza difensiva di Spinazzola dopo un cross dalla destra, Depoitre fortunatamente non riesce ad approfittarne.

13′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Palla persa a centrocampo dal Gent, Veretout la passa a Dzeko, il bosniaco lancia subito in profondità Carles Perez che è freddissimo col mancino a battere il portiere avversario!

10′ – Meglio la Roma in questi primi minuti, i giallorossi spingono con maggior continuità alla ricerca del gol.

3′ – Occasione Roma: cross di Spinazzola, colpo di testa di Dzeko sul secondo palo che rimette in mezzo ma nessuno è pronto a buttarla in rete!

1′ – Fischio di Kobakov, comincia Roma-Gent!

ROMA-GENT, AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 – Ecco l’undici ufficiale della Roma annunciato dal club giallorosso con un tweet

Ore 19:45 – Nella Roma il terzo portiere Cardinali e lo spagnolo Villar finiscono in tribuna.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Gent: Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu-Ngadjui, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja (C); Bezus; Depoitre, David.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata da Sky Sport con un tweet di Angelo Mangiante:

#Ufficiale #RomaGent

4231

Pau Lopez

Spinazzola

Fazio

Smalling

Kolarov

Veretout

Cristante

Carles Peres

Pellegrini

Perotti

Dzeko

Ore 18:45 – Poco più di due ore al fischio d’inizio. Cielo sereno e temperatura gradevole all’Olimpico. Tra poco vi comunicheremo la formazione ufficiale scelta da Fonseca.

ROMA-GENT, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Perotti, Dzeko.

A disp.: Fuzato, Santon, Mancini, Kluivert, Under, Mkhitaryan, Kalinic.

All.: Paulo Fonseca.

Gent (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Odjidja-Ofoe; Bezus; Depoitre, David.

A disp.: Coosemans, Martin, Castro-Montes, Godeau, Asare, Dejaegere, Chakvetadze, Marreh, Kvilitaia, Niangbo.

All.: Jess Thorup.

Arbitro: Kobakov

Assistenti: Margaritov – Valkov

IV Uomo: Stoyanov

Var: Kamphuis

AVar: Nijhuls

