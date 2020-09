(LIVE!) ROMA-JUVENTUS, le formazioni ufficiali: Santon a destra e Pellegrini a centrocampo. Dzeko torna a guidare l’attacco

AS ROMA NEWS – Dopo il deludente pareggio di Verona, trasformato poi in sconfitta a tavolino dal giudice sportivo, la Roma torna stasera in campo per il secondo turno di campionato: ad attenderla la Juventus campione d’Italia.

Per Fonseca sembra già essere un esame da dentro o fuori: in caso di sconfitta la sua posizione rischia di diventare molto precaria. Serve dunque una prestazione convincente e un risultato positivo per uscire fuori dalle sabbie mobili. Compito non facile, vista la forza dell’avversario.

ROMA-JUVENTUS, LE ULTIME DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata dai giallorossi tramite un tweet:

Ore 19:43 – La Juventus annuncia la sua formazione titolare, gioca Morata: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Kulusevki, Rabiot, Mckennie, Ramsey, Ronaldo, Morata

Ore 18:45 – Piove ininterrottamente da stamattina su Roma, il campo rischia di essere piuttosto pesante anche se sono stati posti i teloni sopra il terreno di gioco. Tra poco le formazioni ufficiali: nei giallorossi non dovrebbero esserci sorprese.

ROMA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. ALL.: Fonseca.

A disp.: Pau Lopez, Fazio, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Carles Perez, Kluivert, Antonucci.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Kulusevki, Rabiot, Mckennie, Ramsey, Ronaldo, Morata. ALL.: Pirlo.

A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Demiral, De Sciglio, Arthur, Bentancur, Portanova, Douglas Costa, Frabotta, Dybala, Vrioni.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti: Tengoni – Longo

IV uomo: Abisso

VAR: Nasca

AVAR: Mondin.

Giallorossi.net – A. Fiorini