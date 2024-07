(LIVE!) ROMA-LATINA, le formazioni ufficiali: fuori Abraham, Dybala titolare ed esordio per Le Fée e Sangaré

AS ROMA NEWS – Va in scena questo pomeriggio a Trigoria la prima amichevole stagionale della Roma, che sul Campo Testaccio del Fulvio Bernardini affronta il Latina, squadra che milita nel campionato di Serie C.

Per De Rossi sarà un buon test per capire a che punto è la preparazione della squadra, ancora molto lontana da quella che sarà la rosa definitiva: oggi in campo tanti giovani e diversi calciatori che potrebbero lasciare la Capitale.

Vi lasciamo dunque alle formazioni ufficiali delle due squadre e al racconto del match amichevole.

AS ROMA: Boer; Sangaré, Smalling, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala, Solbakken.

A disp.: Svilar; Feola, Golic, Plaia, Reale; Levak, Darboe, Graziani; Almaviva, Sugamele, Cherubini.

All.: De Rossi.

LATINA: Zacchi, Ercolano, E. Vona, Di Renzo, Ciko, Di Livio, Mastroianni, Riccardi, Marenco, Capanni Dias, A. Vona.

A disp.: Cardinali, Basti, Civello, Segat, Cipolla, Saccani, Di Giovannantonio, Addessi, Zitelli, Polletta, De Maio, Scravaglieri.

All.: Padalino.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischio d’inizio previsto per le ore 18.

