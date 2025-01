(LIVE!) ROMA-LAZIO, le formazioni ufficiali: Ranieri rilancia Pellegrini, Dybala-Dovbyk in attacco

AS ROMA NEWS – Derby di andata che torna a giocarsi di sera, all’Olimpico scendono in campo Roma e Lazio per affrontarsi in una stracittadina che conta parecchio per entrambe le squadre.

I giallorossi devono dare una svolta a una stagione molto deludente, e l’occasione di stasera è ghiotta per provare a invertire definitivamente la rotta. I ragazzi di Baroni invece viaggiano col vento in poppa sia in campionato che in coppa e puntano a confermarsi per restare in scia delle prime in classifica. Sarà un derby tutto da vivere.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma comunica ufficialmente il suo schieramento titolare per il derby: Ranieri rilancia Pellegrini dal primo minuto, in attacco Dybala e Dovbyk.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Lazio: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saeleaekers, Konè, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra la Capitale, ma non dovrebbe piovere. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nei giallorossi viene segnalato Pellegrini titolare dal primo minuto.

ROMA-LAZIO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saeleaekers, Konè, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: De Marzi, Marin, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Hermoso, Dahl, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni.

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Pedro, Noslin, Dia, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Lazzari.

ARBITRO: Pairetto della sezione di Nichelino. ASSISTENTI: Alassio-C.Rossi. QUARTO UFFICIALE: Chiffi. VAR: Mazzoleni. ASS. VAR: Pezzuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!