(LIVE!) ROMA-VENEZIA, le formazioni ufficiali: confermato Konè, Soulè e Pellegrini alle spalle di Dovbyk

AS ROMA NEWS – Dopo il pareggio interno contro il Bilbao nell’esordio in Europa League, la Roma si rituffa nel campionato nella ferma intenzione di tornare a vincere per dare un aspetto più dignitoso alla classifica.

All’Olimpico arriva il Venezia dell’ex giallorosso Eusebio Di Francesco, una neopromossa che ha faticato tantissimo nelle prime partite di campionato ma che viene da una vittoria importante (2-0 al Genoa) che ha ridato morale alla squadra.

Vi lasciamo alle ultime notizie in diretta dallo stadio Olimpico con tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione e poi con il racconto del match.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 14:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: Angelino torna in difesa, El Shaarawy va a sinistra, Konè confermato a centrocampo, Soulè e Pellegrini alle spalle di Dovbyk.

Ore 13:50 – Questa la formazione ufficiale del Venezia: Joronen; Candela, Idzes, Svoboda; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Oristanio; Pohjanpalo.

Ore 13:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, El Shaarawy; Soulè, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 13:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra l’Olimpico, clima gradevole. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma un paio di rebus da sciogliere.

ROMA-VENEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, El Shaarawy; Soulè, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Hermoso, Abudlhamid, Dahl, Sangaré, Paredes, Baldanzi, Dybala, Pisilli, Shomurodov.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Candela, Idzes, Svoboda; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Oristanio; Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

A disposizione: .

Arbitro: Abisso (Palermo). Assistenti: Pagliardini-Palermo. Quarto Ufficiale: Scatena. Var: Paterna. Ass.Var: Pairetto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

