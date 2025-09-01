LIVE! Si prova a riaprire lo scambio Dovbyk-Gimenez: Roma e Milan riprendono a trattare

Lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, ipotizzato nelle ultime ore da Roma e Milan, ha subito una frenata. Non definitiva. L’operazione, che dovrebbe prevedere prestiti incrociati tra i due attaccanti, si è infatti arenata sulle formule da inserire nei contratti, in particolare per quanto riguarda diritti di riscatto ed eventuali condizioni future.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i due club hanno comunque programmato nuovi contatti già in mattinata, nel tentativo di riaprire la trattativa e individuare una soluzione condivisa. Restano da sciogliere nodi economici e tecnici che, al momento, rendono la trattativa più complicata del previsto.

Un elemento positivo per la Roma arriva però dalla volontà di Gimenez, che ha dato segnali di apertura al trasferimento in giallorosso. Nonostante ciò, la fumata bianca appare tutt’altro che semplice e i prossimi colloqui tra le dirigenze saranno decisivi per capire se lo scambio potrà davvero decollare o se resterà soltanto un’ipotesi di mercato.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…