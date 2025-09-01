LIVE! Si prova a riaprire lo scambio Dovbyk-Gimenez: Roma e Milan riprendono a trattare

Lo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez, ipotizzato nelle ultime ore da Roma e Milan, ha subito una frenata. Non definitiva. L’operazione, che dovrebbe prevedere prestiti incrociati tra i due attaccanti, si è infatti arenata sulle formule da inserire nei contratti, in particolare per quanto riguarda diritti di riscatto ed eventuali condizioni future.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i due club hanno comunque programmato nuovi contatti già in mattinata, nel tentativo di riaprire la trattativa e individuare una soluzione condivisa. Restano da sciogliere nodi economici e tecnici che, al momento, rendono la trattativa più complicata del previsto.
Un elemento positivo per la Roma arriva però dalla volontà di Gimenez, che ha dato segnali di apertura al trasferimento in giallorosso. Nonostante ciò, la fumata bianca appare tutt’altro che semplice e i prossimi colloqui tra le dirigenze saranno decisivi per capire se lo scambio potrà davvero decollare o se resterà soltanto un’ipotesi di mercato.
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…
Ve prego nooooooooo!!!!
non dobbiamo cadere nella trappola del prestito secco, dobbiamo sfruttate il fatto che Allegri non lo vuole più vedere e fissate il diritto di riscatto. Bisogna aspettare alla fine crederanno loro di sicuro. Se per caso va bene durante questa annata, dobbiamo avere l’opportunità di riscattarlo, non come Salemaker..
abbasta per favore, questo è piu scarso di dovbyk manco il sugo ci fai
tra 11 ore è finita…il calcio mercato sta diventando una professione anche per noi tifosi, per il carrozzone i 3 mesi di stop stanno diventando più remunerativi del calcio giocato.
No a scambi col Bilan!
credo che per completare la rosa serva gente pronta, perchè abbiamo già abbassato la media di molto con gente come
ghilardi
wesley
el aynaoui
ferguson
più i vari
soulè
pisilli
konè stesso ecc
gente pronta a questo giro…
❤️🧡💛
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.