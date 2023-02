LIVE – Zaniolo al Galatasaray, tutto fatto: il giocatore partirà a breve per Istanbul. Alla Roma circa 20 milioni più bonus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tutto fatto. Zaniolo si appresta a partire per Istanbul, c’è il Galatasaray ad attenderlo. Fumata bianca tra la Roma e il club turco.

I giallorossi incasseranno circa 20 milioni più bonus. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2027 e avrà una clausola rescissoria di 35 milioni di euro.

Già fissate le visite mediche. L’ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore, più probabilmente nella giornata di domani. Seguiranno aggiornamenti.

Nicolò Zaniolo to Galatasaray, here we go. Permanent deal agreed, fee close to €20m with add-ons — contract will be valid until 2027. 🚨🟡🔴 #Galatasaray

Deal will include €35m release clause.

✈️ Zaniolo, set to fly to Istanbul today as expected. Medical tests scheduled. pic.twitter.com/apTQ9yUjUg

