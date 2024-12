L’ora delle scelte: Pellegrini in bilico, per restare deve ridimensionare ingaggio e status

NOTIZIE AS ROMA – Aumentano le ombre sul futuro del capitano. Altri novanta minuti in panchina contro il Parma (sono stati complessivamente 166 con Ranieri in otto partite) che accompagnano Pellegrini verso il bivio più importante della sua carriera, scrive l’edizione odierna de Il Tempo.

La cura pensata dal tecnico giallorosso non ha portato i suoi frutti e a diciotto mesi dalla scadenza del contratto che lo lega alla Roma, il centrocampista deve scegliere se restare, ridimensionando in qualche modo ingaggio e status all’interno della rosa, o salutare i colori dei quali è innamorato e che lo hanno quasi sempre accompagnato.

Due anime convivono all’interno dei pensieri del numero sette giallorosso, spinto probabilmente dai consigli del proprio agente sulla possibilità di cambiare aria per rilanciare il finale di carriera ma frenato dalla voglia di dimostrare di meritare la fascia che indossa.

Fonte: Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!