Lotito e Cellino no stop. Ma il buon senso dov’è?

ALTRE NOTIZIE – Tutti contro Lotito e Cellino. Proprio in giorni nei quali il calcio dovrebbe mostrare unità, e invece addosso. La realtà è che li sottovalutiamo.

Magari non riflettiamo sul fatto che il presidente della Lazio, in queste ore di isolamento, avrà studiato tecnica e tattica ed ecco perché ha ordinato l’inizio degli allenamenti lunedì, mentre il governo prega di chiudersi in casa. Ma non è l’unico a volersi allenare subito: con lui anche Cagliari, Napoli, Milan.

E il numero uno del Brescia? Mentre la città e nell’inferno del virus, convoca Grosso e Corini in una «riunione programmatica» che non poteva essere fatta in video, a rischio di essere intercettata da hacker russi.

Magari tra un mese staremo tutti bene, si giocherà. Il Brescia può ancora salvarsi, la Lazio può vincere lo scudetto. Perché sporcare tutto questo? Lazio e Brescia a casa, come noi, fino al 4 aprile.

(Gazzetta dello Sport, F. Licari)