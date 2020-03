Lotito è rimasto solo, gli allenamenti ripartono il 4 aprile

ALTRE NOTIZIE – La partita è ferma sul 19 a 1, ma l’unico avversario non demorde. Lotito non ne vuole sapere di rimanere fermi fino al 4 aprile e vorrebbe riprendere subito gli allenamenti.

E’ questo uno dei primi temi che verranno affrontati oggi, nell’assemblea a distanza dei presidenti di Serie A. Il Napoli che sembrava giocare nella squadra di Lotito, è passato dalla parte della maggioranza: si torna in campo quando i medici riterranno si possa fare senza conseguenze e tutti insieme, in modo da non creare disparità di condizione.

E non è tutto perchè quando i giocatori torneranno in campo il 4 aprile con una serie di precauzioni: si alleneranno divisi in piccoli gruppi. Le sedute collettive, in cui si potrà tornare a esercitare anche la tattica, verranno rimandate di oltre dieci giorni: appuntamento al 15 aprile.

(Gazzetta dello Sport)