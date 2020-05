Lucescu: “Da Fonseca nemmeno un grazie per lo Shakhtar che gli ho lasciato. Dal Braga non sarebbe mai arrivato alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mircea Lucescu lancia una bordata all’indirizzo del suo collega Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese, suo successore allo Shakhtar Donetsk sarebbe colpevole di non aver ringraziato il tecnico rumeno per la grande squadra che gli aveva lasciato. Questo il suo attacco dalle pagine del Corriere dello Sport:

“Ho lasciato quella panchina a Fonseca, ma non vi nascondo di esserci rimasto male per il suo comportamento. Non mi ha detto neanche grazie per la squadra meravigliosa che gli avevo lasciato, sarebbe bastata una sola telefonata. Era partito facendo il 4-4-2 come nel Braga, ma ad un certo punto il presidente lo convinse a tornare al mio 4-2-3-1, perché la squadra conosceva a memoria quel sistema di gioco fatto apposta per i tanti brasiliani.

Fammi dire un’altra cosa: tutti gli anni a me vendevano come minimo un paio di giocatori, a Fonseca no. Tuttavia devo riconoscere che Fonseca ha mostrato grande intelligenza e capacità ad adattarsi, e sono convinto che al di là dello sgarbo che mi ha fatto, abbia le competenze per fare bene alla Roma. Una mia soddisfazione? Aver battuto 4-0 il suo Braga con lo Shakhtar. E aggiungo: da Braga non sarebbe mai potuto arrivare alla Roma“.

Fonte: Corriere dello Sport