Manchester Utd, Solskjaer: “Smalling ha dimostrato alla Roma di essere un grande difensore, ora torna qui”

NOTIZIE AS ROMA – Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, si è detto soddisfatto del rientro di Smalling tra le fila dei Red Devils. Queste le parole del tecnico del club inglese al sito ufficiale dello United:

“Credo che Chris abbia mostrato, nella sua carriera al Manchester United, quanto valore abbia. In questa stagione, alla Roma, ha mostrato di essere un grande difensore centrale. Volevo dare a Maguire, Lindelof e Tuanzebe una chance, perciò abbiamo deciso che il meglio per lui sarebbe stato andare a Roma per un anno”.

“Ora torna indietro: Chris ha dimostrato di essere prezioso, ho parlato con lui durante tutta la stagione e sono felice del suo rendimento“, ha concluso l’allenatore del Manchester United.