Mancini: “Avrei voluto Spinazzola ma i tempi di recupero si sono allungati. Zaniolo? Per me è una mezzala d’attacco”

AS ROMA NOTIZIE – Roberto Mancini, ct dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa durante lo stage della Nazionale ed ha parlato anche dei romanisti.

Sulla probabile assenza di Spinazzola per i play-off mondiale: “L’avremmo voluto volentieri, ma anche per lui i tempi si sono allungati e sarà difficile”.

Su Zaniolo e la posizione in campo: “Per me è una grande mezzala d’attacco, continuo a pensare questo. Poi ha il fisico e la conclusione per giocare in attacco: vanno valutate tante cose, come mezzala d’attacco ci dà la possibilità di essere più forti nella fase offensiva”.