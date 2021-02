Mangiante (Sky Sport): “Dzeko verso la convocazione per Juventus-Roma, ma il titolare sarà Mayoral. Edin deve accettare l’alternanza”

AS ROMA NEWS – Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, è ospite dei microfoni di Rete Sport per parlare della situazione in casa Roma dopo la bella vittoria di ieri contro il Verona. Il volto noto dell’emittente satellitare torna anche sul caso Dzeko, dicendo la sua in vista della partitissima di sabato prossimo:

“Credo che Edin sarà convocato per Juventus-Roma, questo è quello che penso vista la situazione che si sta creando. Ma contro i bianconeri sarà ancora Boja Mayoral il titolare in attacco, se lo sta meritando sul campo”, il pensiero di Mangiante.

“Ho visto una Roma compatta– ha proseguito il giornalista di Sky Sport -, tutti lavoravano per il collettivo. Adesso servirà la pace con Dzeko, perché fino a giugno il bosniaco potrà comunque essere importante per raggiungere gli obiettivi. Dzeko deve accettare di alternarsi con gli altri”.

Fonte: Rete Sport