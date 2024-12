Marmol e Mingueza: la Roma guarda in Liga per sistemarsi la difesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Gli occhi di Ghisolfi e Ranieri guardano in direzione Spagna, e più precisamente verso la Liga. Sono due i calciatori iberici che il club giallorosso sta puntando in vista di gennaio: il primo è Mika Marmol, il secondo è Oscar Mingueza.

Marmol, 23 anni, è un difensore centrale di piede mancino. Gioca nel Las Palmas ed è in scadenza a giugno 2026, e non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto. Sul centrale (che gioca anche da terzino sinistro) c’è una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, anche se la Roma avrebbe intenzione di proporne subito sette. L’alternativa è quella di lasciare che il giocatore chiuda la stagione alla Canarie e poi ingaggiarlo la prossima estate, orientandosi nel frattempo su un profilo in prestito.

Marmol è della stessa scuderia di un altro giocatore monitorato dalla Roma: Oscar Mingueza, 25 anni, terzino destro del Celta Vigo che di milioni ne costa almeno 15. In quel ruolo, però, Ghisolfi sta puntando anche Killann Sildillia del Friburgo, valutato 13 milioni e chiuso dalla bandiera Kubler.

Fonte: Gazzetta dello Sport

