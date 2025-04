MATI COL BOTTO!

La Roma non ha intenzione di fermarsi. Il colpo gobbo a Milano firmato da Soulè tiene ancora vive le speranze di compiere un’impresa, quella di raggiungere l’Europa che conta dopo un avvio di stagione da incubo. E pensare che alla vigilia della gara di San Siro, lo stato di forma psicofisica dei giallorossi non permetteva chissà quali sogni di gloria.

Ma è qui che esce il colpo di genio di Ranieri: il mister inventa la formazione giusta che sorprende l’Inter e dà vivacità e imprevedibilità alla Roma. La squadra di Inzaghi capisce subito che la partita sarebbe stata dura: Shomurodov accanto a Dovbyk dà meno punti di riferimento alla retroguardia nerazzurra, lo spostamento di Soulè a destra crea sconquassi, con Dimarco in evidente affanno.

La rete di Mati, talento in rapida ascesa, dà ancora più fiducia alla Roma, che fiuta l’impresa. La squadra prende coraggio e i calciatori in campo si aiutano a vicenda, lottando fianco a fianco su ogni pallone. In mezzo al campo Konè torna a essere il calciatore ammirato con la Francia e nei primi mesi in giallorosso, e la differenza si vede.

La Roma gioca bene contro un Inter in evidente calo e sfiora la rete del raddoppio a ripetizione. Le occasioni, potenziali e concrete, si accumulano col passare dei minuti: Cristante e Shomurodov nel primo tempo, Pellegrini, Pisilli e Dovbyk nella ripresa dimostrano scarsa lucidità negli ultimi metri, sbagliando ripartenze comode o conclusioni ravvicinate.

L’Inter rimane miracolosamente a galla, ma offensivamente produce pochissimo. Gli assalti dei nerazzurri nel corso dei novanta minuti risultano inconsistenti, complice la mancanza di Thuram e una difesa giallorossa imperforabile: il terzetto Celik-Mancini-Ndicka e uno Svilar sempre attento garantiscono alla Roma un meritato clean sheet e l’ennesima vittoria di corto muso di stampo ranierano.

San Siro, senza tifosi romanisti, ammutolisce. L’Inter incassa la terza sconfitta consecutiva e rischia seriamente di restare a bocca asciutta dopo aver cullato il sogno del triplete. La Roma invece si porta a casa una vittoria pesantissima, che dà grande entusiasmo e convinzione alla squadra in vista dei prossimi scontri diretti che decideranno la stagione.

Il diciottesimo risultato utile consecutivo potrebbe non bastare ai ragazzi di Ranieri: oggi tocca a Bologna e Lazio, che vincendo rimetterebbero dietro i giallorossi con una partita in meno alla fine del campionato. Per lasciare aperta qualche speranza, lì davanti devono cominciare a perdere punti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini