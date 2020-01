Mauri-Mkhitaryan: è già derby

ULTIME AS ROMA – Il derby di Roma dura 365 all’anno e quando non si gioca in campo tracima nell’etere, riporta il “Corriere della Sera”.

Stefano Mauri, ex capitano biancoceleste, ha risposto per le rime a Henrik Mkhitaryan, commentando la dichiarazione del fantasista armeno che, nei giorni scorsi, in un’intervista rilasciata a un sito calcistico del suo Paese, ha definito la Lazio “la seconda squadra della capitale”.

Mauri ha parlato a Radiosei: “Non ho sentito le parole di Mkhitaryan, ma se dovesse aver davvero detto così, allora probabilmente avranno sbagliato la traduzione…”.

(Corriere della Sera)